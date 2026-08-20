La influencer cubana Meliza Campos-Sánchez, de 26 años, fue detenida en Florida después de que las autoridades investigaran un incendio ocurrido en su vivienda y varias publicaciones que había compartido en Instagram, algunas de ellas relacionadas con sus dos hijas, de 3 y 6 años.

Influencer Meliza Campos es detenida en Miami tras provocar un incendio en su casa. Foto: Captura de video

De acuerdo con medios locales, el caso ocurrió el pasado 16 de agosto, cuando bomberos acudieron a su domicilio por un incendio en la cocina. Un día después, la creadora de contenido fue detenida y quedó relacionada con cargos de incendio provocado en primer grado, abuso infantil y dos cargos de negligencia infantil.

¿Qué pasó con Meliza Campos en Florida?

Según los primero reportes, la investigación comenzó cuando los servicios de emergencia acudieron a la vivienda de Campos-Sánchez después de recibir un reporte de incendio en la cocina.

De acuerdo con documentos citados por medios locales, mientras las autoridades revisaban lo ocurrido, también encontraron publicaciones realizadas por la influencer en sus redes sociales.

Esos videos terminaron convirtiéndose en una pieza relevante dentro de la investigación debido a que mostraban situaciones ocurridas dentro de la misma vivienda.

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¿Qué encontraron las autoridades en los videos de Instagram?

Uno de los videos mostraba a Campos-Sánchez utilizando velas y vertiendo cera derretida sobre su propia pierna y las manos de una de sus hijas. De acuerdo con los reportes sobre el caso, la influencer habría presentado esta práctica como una manera de enseñarles a enfrentar sus temores.

Sin embargo, esta no fue la única publicación que llamó la atención de las autoridades. En otro video, la creadora de contenido aparecía en la cocina mientras manipulaba materiales que posteriormente fueron relacionados con el incendio bajo investigación.

Influencer Meliza Campos es detenida en Miami tras verter cera caliente sobre sus hijas. Foto: Captura de video

De acuerdo con los primero reportes, las autoridades señalaron que la hija de 6 años habría relatado a los investigadores que ella y su hermana se encontraban en una habitación cercana a la cocina cuando observaron que su madre iniciaba el fuego.

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¿Qué declaró el padre de las niñas?

El caso también reveló que Campos-Sánchez y su esposo, Yusniel Cue, padre de las menores, atravesaban problemas matrimoniales, producto que pudo ocasionar el comportamiento de la creadora.

Cue declaró que llevaba aproximadamente una semana viviendo con sus padres, mientras Campos permanecía en la vivienda junto con sus hijas; por lo que tras no vivir con las menores -según su testimonio- se enteró de el incendio, luego de que un conocido de la influencer le pidió que contactara a la policía y fuera con sus hijas.

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También reveló que, hace unos días Meliza ya había intentado quitarse la vida.

¿Quién es Meliza Campos?

Meliza Campos es una influencer cubana de 26 años que reside en Florida, Estados Unidos.

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de mil seguidores, solía compartir contenido relacionado con su vida personal, su experiencia como madre y su trabajo en el sector inmobiliario.

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En sus publicaciones también ofrecía oportunidades para realizar primeras inversiones a personas interesadas. En su biografía de Instagram se describía con la frase: “Ayudo a mujeres a construir patrimonio y confianza”.

No obstante, en los últimos días, publicó una serie de videos y mensajes que llamaron la atención de sus seguidores por el contenido de sus declaraciones. Algunas de sus publicaciones hacían referencia a posibles amenazas, problemas con su esposo y un temor a ser deportada.

En una de ellas escribió: “Selena se quedó corta con mi historia. Lo único que le pido a JEHOVA es que me proteja de todo mal por mis hijas. No tienen a nadie más que cuide de ellas. Porque ni el padre nos abandonó”.

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En otra señaló: “O está con esta mujer para que me deporten. Según él se cree Trump para deportarme. Lo que más rápido se lo que creen estaré yendo a Cuba en mi jet privado a ver a mi familia después de 4 años sin verlos”.

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