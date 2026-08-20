Teherán. Irán acusó este jueves a Estados Unidos de "terrorismo económico" y de "crímenes contra la humanidad", después de que Washington anunciara que endurecerá las sanciones para aumentar la presión sobre Teherán.

"Sin duda, las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán, que atacan los derechos humanos fundamentales de cada ciudadano iraní, constituyen un caso de 'terrorismo económico' y de 'crímenes contra la humanidad'", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán en un comunicado difundido por medios estatales, en el que afirmó que los responsables de esta política "merecen ser juzgados y castigados por cometer crímenes tan atroces".

El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las sanciones y el aislamiento llevarán al "colapso" del gobierno iraní.

Lee también Portaaviones USS George Washington de Estados Unidos llega a Medio Oriente; releva al USS Abraham Lincoln

"Va a funcionar en Irán y va a hacer colapsar al régimen", dijo Bessent al canal CNBC. "Va a ser la mayor operación de aislamiento económico coordinado en la historia mundial", añadió.

Consultado sobre sus aliados, Bessent advirtió: "(Están) con nosotros o contra nosotros".

[Publicidad]

Ante la pregunta de si Estados Unidos presionaría a China, señaló que "muchas conversaciones es mejor tenerlas en privado", pero instó a Beijing a "sumarse al plan".

Lee también Trump agota en la guerra con Irán las armas de EU; analistas alertan vulnerabilidad del país

Este plan contra Irán significa que es menos probable que Estados Unidos vuelva a realizar operaciones militares de gran envergadura contra el país, explicó Bessent.

[Publicidad]

"Si estamos aplicando la máxima presión económica, eso significa que probablemente no habrá una reactivación bélica a gran escala, pero enfatizaré que eso es por ahora", declaró.