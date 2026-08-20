La mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe se mantienen en la trampa del bajo crecimiento, por lo que para el 2027 se espera que crezcan 2.5%; para México la estimación será de 1.9%, dijo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Estos crecimientos se darán en un entorno internacional marcado por conflictos geopolíticos, afectaciones a los precios del petróleo, menor crecimiento mundial, volatilidad financiera, entre otras situaciones.

En videoconferencia, durante la presentación del Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026, el secretario ejecutivo de la CEPAL, Manuel Salazar-Xirinachs, explicó que la economía mexicana crece por debajo del promedio de la región.

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“Desafortunadamente, México está en esa trampa (del bajo crecimiento); en los 35 años entre 1990 y 2025, la economía mexicana reportó un crecimiento anual de 2%, mientras que el crecimiento promedio de América Latina y el Caribe fue de 2.4%, es decir, México estuvo unos puntos por debajo del promedio de la región”.

Entre 2014 y 2023, el crecimiento de México fue de 1.5%, por encima del promedio regional, que fue de 0.9%.

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En los últimos años, la economía mexicana registra un ciclo de bajo crecimiento de 1.5% en 2024 y 0.5% en 2025, “cifras que estuvieron por debajo del promedio regional de 2.4%”.

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Para 2026 hay países que crecerán más que México, como Argentina 3.4%, Colombia y Ecuador 2.5%, cada uno, Perú 3.3%, Venezuela 6.5%, Costa Rica 3.9%, además de 2.2% de Brasil.

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Para 2026 se espera 1.3% y en 2027 la estimación es 1.9%; si bien son mejores crecimientos, “no es satisfactorio”; se necesita que México crezca más y hay que trabajar en acciones que hagan más dinámica la actividad productiva del país, como políticas de desarrollo que dinamicen la economía.

Se requiere financiamiento, capital de riesgo, garantías, impulso a la investigación y tecnología, mejorar la productividad, entre otros puntos.

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Explicó que “la principal limitación al crecimiento regional es de carácter estructural: bajos niveles de inversión, escaso crecimiento de la productividad, menor dinamismo en la generación de empleo formal y una elevada y persistente informalidad laboral”.

Dijo que la informalidad es una restricción estructural que limita la capacidad de las economías para transformar el crecimiento en aumentos sostenidos de productividad, inversión y empleo de calidad.

Agregó que “la región ha logrado preservar importantes avances en materia de estabilidad macroeconómica, pero esa estabilidad debe convertirse en una plataforma para crecer más y mejor. Para superar la trampa de baja capacidad para crecer, necesitamos elevar la inversión y la productividad y, al mismo tiempo, avanzar hacia una formalización productiva que fortalezca las capacidades de las personas y de las empresas, amplíe la protección social y genere más empleos formales de calidad”.

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Salazar-Xirinachs dijo que los países también se ven afectados por los aranceles y la nueva política comercial estadounidense, porque “no hay forma de blindarse” ante el comportamiento de las grandes potencias económicas.

Agregó que de alguna manera hay que hacer alianzas internacionales con países que tengan políticas similares y extender la red de acuerdos comerciales con otros países.

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