Yareli Acevedo cumplió con la misión que se había planteado antes de viajar a República Dominicana: convertirse en campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La ciclista mexicana regresó de Santo Domingo con cuatro medallas, incluida una de oro, aunque reconoce que se quedó con la sensación de que pudo haber conseguido más en la competencias en las que participó.

“Estoy muy contenta. Venía con una mentalidad diferente, una Yareli distinta a estos Juegos. Es mi segunda edición y, bueno, el objetivo se cumplió: campeona centroamericana y del Caribe”, declaró la ciclista capitalina durante una entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

La principal conquista llegó en el ómnium, al quedarse con la presea de oro. A ese metal se sumaron sus actuaciones en las pruebas por equipos, en las que consiguió la plata en persecución junto a Sofía Arreola, María Gaxiola y Andrea Robles, mientras que también subió al podio en el madison.

Sin embargo, lejos de conformarse con los recientes resultados entregados, Acevedo reconoce que esperaba una cosecha todavía mayor.

“Me hubiera gustado traer más de oro a mi país, pero bueno, estoy contenta, estoy satisfecha y ahora enfocada en que hay que trabajar más”, comentó.

[Publicidad]

La pedalista mexicana también señaló que Santo Domingo representó mucho más que una colección de medallas. Fue una oportunidad para continuar adquiriendo experiencia dentro de un proceso que tiene como destino final los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Aunque con 25 años ya cuenta con un campeonato mundial y múltiples medallas en su vitrina, Acevedo considera que todavía no ha alcanzado su mejor versión: “Siento que no. Todavía no he dado ese prime. Siento que todavía me falta muchísimo”, aseguró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.