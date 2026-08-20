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Canadá y Estados Unidos se preparan para reanudar el jueves en Washington las negociaciones con miras a concluir un acuerdo comercial, después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, comunicara los términos del pacto a los dirigentes provinciales.
El ministro de Relaciones Canadá-Estados Unidos, Dominic LeBlanc, "regresa a Washington esta mañana", donde se reunirá en la tarde con el negociador estadounidense, el representante comercial (USTR) Jamieson Greer, informó a la AFP la oficina del funcionario canadiense.
Canadá y Estados Unidos informaron el miércoles que están próximos a formalizar el pacto, luego de la suspensión por tres días por parte del presidente estadounidense Donald Trump de la entrada en vigor de nuevos aranceles punitivos del 50% sobre varios productos canadienses.
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Los detalles de lo negociado, no revelados públicamente, fueron comunicados el miércoles por Carney a los dirigentes de las provincias y los territorios.
De acuerdo con Bloomberg, el acuerdo reduciría los aranceles a determinados productos canadienses de acero y aluminio al 25% y los gravámenes sobre automóviles canadienses bajarían a 15%.
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Los gobiernos provinciales disponen de varias competencias propias, como la de ordenar la reintroducción a la venta del alcohol estadounidense, retirado de las estanterías en varias provincias en 2025.
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"El primer ministro nos pidió, en tanto que primeros ministros provinciales, volver a poner a la venta el alcohol estadounidense", declaró a la prensa el dirigente de la provincia de Nueva Escocia, Tim Houston.
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"Es un punto de fricción (...) que molestó mucho a Estados Unidos", añadió.
Carney también pidió a las provincias retirar de las políticas de abastecimiento toda disposición que "excluya específicamente a Estados Unidos", afirmó Houston.
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Las provincias podrían así seguir favoreciendo a proveedores canadienses, sin especificarlo formalmente. El acuerdo parece ser "el mejor resultado que podemos esperar frente a esta administración", estimó.
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ss
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