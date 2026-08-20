Del 1 al 16 de agosto de este año, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron casi nueve toneladas de carga ilícita, contenida en 264 bultos, además de cuatro embarcaciones menores.

También, fueron detenidos 18 personas, de las cuales seis son de nacionalidad mexicana y 12 extranjeras.

Los hechos ocurrieron en aguas del Pacífico mexicano, frente a las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Esto con motivo de la Operación Jaguar Frontera Sur.

Semar asegura en 16 días casi nueve toneladas de carga ilícita, contenida en 264 bultos. Foto: Especial

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La Operación Jaguar Frontera Sur tiene como misión prevenir el tráfico de estupefacientes por vía marítima, particularmente aquella que pretende ingresar a territorio nacional mediante embarcaciones provenientes de Centro y Sudamérica.

La dependencia refrendó su compromiso de mantener una presencia naval efectiva en los espacios marítimos nacionales y fortalecer las capacidades de respuesta para contribuir a la seguridad y protección del territorio nacional.

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Semar asegura en 16 días casi nueve toneladas de carga ilícita, contenida en 264 bultos. Foto: Especial

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