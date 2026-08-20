Miss Grand USA, certamen de belleza, lanzó un comunicado a través del que informó que Mekyla Li, su más reciente representante, ha sido destituída de su título y, aunque la organización no dio detalles de por qué tomaron esa decisión, "People" tuvo acceso a una demanda que la joven enfrenta y que sigue en curso.

Ayer, 19 de agosto, el certamen dio a conocer que, a partir de ese día, Mekyla Li, quedaba exenta de las responsabilidades y obligaciones que conllevaba el mérito de su corona, debido a su destitución como Miss Grand USA 2026.

"Miss Grand USA anuncia la finalización del reinado de Mekayla Li y su relevo del título de Miss Grand USA, así como de todas las responsabilidades asociadas al mismo. Esta decisión se ha tomado de conformidad con las políticas contractuales establecidas por la organización Miss Grand USA".

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En ese comunicado, la organización no ahondó en las causas que motivaron esa determinación, sin embargo, la revista "People" publicó una historia, sólo unas horas después de que se oficializara su destitución, que relataba que habían tenido acceso a la demanda que Anna Mercedes Aoun interpuso en su contra de la joven, y de otra persona, en noviembre de 2024.

Esto a raíz de lo que habría sido un accidente víal; de acuerdo a la información del artículo, Mekyla Li, junto a un hombre, identificado con el nombre de Michael Scobey, habrían chocado contra el vehículo de Anna Mercedes, luego de manejar, presuntamente, bajo los influjos del alcohol, al salirse del carril donde les correspondía transitar.

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La joven enfrentaría, según la información difundida, dos cargos por atropello y fuga, pues la demandante alega que, luego del incidente, los pasajeros no se acercarón a su vehículo para saber cómo se encontraba, ni llamaron a la policía o una ambulancia, sino que "huyeron del lugar".

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Aparentemente, Mekyla Li se habría declarado inocente de ambos cargos, pero el proceso continúa su curso.

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Por otro lado, "People" también tuvo acceso a documentos que, presuntamente, demostrarían que la modelo estuvo casada entre el 2018 y 2019, hecho que violaría una de las cláusulas impuestas en el reglamento del certamen en el que concursó, pues solicitan que sus participantes no hayan estado casadas ni embarazadas.

En lo tocante a la organización de Miss Grand USA, exhortó a la opinión pública a no incitar ningún tipo de odio o señalamiento a la joven, ya que el hecho de que fuera sustituída, no era un sinónimo de hostilidad y falta de empatía para Mekyla Li.

"Solicitamos que todo diálogo en torno a esta transición se mantenga respetuoso, Miss Grand USA se opone firmemente al acoso, al hostigamiento, a la difamación, a los comentarios denigrantes y a los ataques personales de cualquier índole".

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melc