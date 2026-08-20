La presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvieron una llamada telefónica en la que acordaron mantener una comunicación estrecha ante los acontecimientos que afectan al comercio en América del Norte y coincidieron en la importancia de renovar lo antes posible el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante una conversación telefónica, Carney agradeció a la presidenta Sheinbaum el apoyo de México para combatir los incendios forestales registrados en Canadá durante el verano, incluida la movilización de más de 400 bomberos y personal de apoyo.

De acuerdo con información difundida por la oficina del primer ministro canadiense, ambos mandatarios abordaron la situación actual del comercio en América del Norte y subrayaron que la renovación del acuerdo comercial permitirá brindar mayor certidumbre a empresas y trabajadores de la región.

Lee también Seguridad domina cobertura de la presidenta Sheinbaum en medios

Carney y Sheinbaum también dialogaron sobre los avances en el comercio transfronterizo entre Canadá y México, al tiempo que destacaron que una sólida cooperación bilateral resulta fundamental para fortalecer la seguridad y la prosperidad compartida en el continente.

Los mandatarios acordaron continuar en comunicación estrecha para dar seguimiento a estos temas, particularmente ante el proceso de revisión del acuerdo comercial entre los tres países de América del Norte.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc