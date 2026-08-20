En medio de las indagaciones sobre la repentina muerte de Hayden Panettiere, quien falleció a los 36 años, su pareja intermitente, Brian Hickerson, se pronunció sobre la pérdida a través de su abogado.

La actriz de "Triunfos robados" fue hallada el domingo 16 de agosto en un departamento de Greenville, Carolina del Sur. De acuerdo con los reportes, Zack Hickerson, hermano de Brian, fue quien la encontró inconsciente, mientras que Brian se encontraba dormido en otra habitación.

En las últimas horas, diversos reportes señalaron que las autoridades analizan la posibilidad de que pudiera existir una conducta criminal detrás del fallecimiento. En este contexto, Hickerson emitió un comunicado mediante su abogado.

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“La muerte sigue bajo investigación y es importante permitir que dicha investigación prosiga”, declaró el abogado Sloan Ellis a TMZ este jueves.

El representante añadió que la policía confirmó que no había indicios de delito. “Por respeto a los seres queridos de Hayden y a la investigación en curso, no haremos más comentarios por el momento”, señaló.

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Las primeras revisiones al cuerpo de la actriz no encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a su muerte. Sin embargo, todavía están pendientes los resultados toxicológicos y otros análisis que permitirán establecer la causa oficial del fallecimiento, inicialmente relacionado con un posible paro cardiaco y una presunta sobredosis.

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De acuerdo con los informes, Brian mostró a los agentes una bolsa con medicamentos que Panettiere estaba tomando al momento de su muerte. Asimismo, se mencionó que el hombre no mostró una reacción emocional hasta que la actriz fue declarada oficialmente muerta en el lugar.

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La Administración para el Control de Drogas (DEA) también habría sido considerada en las indagaciones relacionadas con el posible consumo de drogas.

¿Por qué se investiga la muerte de Hayden Panettiere como posible homicidio?

Las autoridades no estarían convencidas de que la muerte haya sido consecuencia de una sobredosis accidental de medicamentos recetados y buscan determinar si existe algún factor criminal relacionado con el fallecimiento.

Las dudas surgieron ante la sorpresiva muerte de la actriz, quien tenía 36 años. Además, durante la mañana del miércoles, agentes acudieron al domicilio de la familia Hickerson para recabar información que pudiera ayudar a esclarecer lo ocurrido.

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La relación entre Hayden y Brian había sido turbulenta y estuvo marcada por acusaciones de violencia doméstica y procedimientos legales. Ambos habrían retomado el contacto poco antes del fallecimiento de la actriz.