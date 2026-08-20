Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, se volvió a amparar contra la emisión de la alerta migratoria en su contra que lo puso nuevamente en la mira de las autoridades.

El también senador reclamó su inclusión en las listas de control migratorio del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que significa que se podría bloquear su salida o ingreso al país.

“La inclusión del suscrito en las Listas de Control Migratorio a que alude el artículo 3, fracción XIV del Reglamento de la Ley de Migración, mismas que traen como consecuencia la activación de la Alerta Migratoria (misma a que alude el artículo 3, fracción III del Reglamento de la Ley de Migración)”, se quejó el priísta en la demanda que presentó el pasado martes.

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Sin embargo, Giovanna Umelia Garrido Márquez, jueza Séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, electa por voto popular, negó la suspensión provisional solicitada por el político campechano.

“Ahora, toda vez que la parte quejosa solicita de las autoridades responsables la suspensión provisional de los actos que reclama mismos... SE NIEGA la suspensión provisional solicitada... Notifíquese”, resolvió la jueza en acuerdo publicado este jueves en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

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En julio de 2022, Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, recurrió a la protección de la justicia por la emisión de la alerta migratoria que se realizó a petición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, derivado de las investigaciones que tiene abiertas en su contra por presunto peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Y en mayo del año pasado, un Tribunal Colegiado concedió la protección de la justicia al líder priísta para efecto de que el Instituto Nacional de Migración (INM) desactivara la alerta migratoria.

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