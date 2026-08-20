Autoridades del Metro no contemplan ser más enérgicos con los vagoneros que venden dentro de los trenes, afirmó el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava.

Señaló que, si bien la ley los prohíbe, han sido “de cierta forma tolerados”. No obstante, aseguró que lo que se busca es que se mantenga un esquema de orden en el que no se desborde el comercio dentro del Metro.

“Ha habido algunos rumores de que vamos a ser mucho más enérgicos con los vagoneros, la verdad es que no, lo único es que lo que queremos es que se respete el orden”, afirmó.

“Platiqué de este esquema violento, que luego le ponen las esposas enfrente de los menores que a veces acompañan a los vendedores, creo que eso es excesivo", dijo el director del Metro. | Foto: Archivo, especial.

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Por otro lado, se pronunció en contra del “autoritarismo” al momento de detener a este tipo de comerciantes dentro de las instalaciones del Metro, por lo que adelantó que habrá una plática general con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría del Trabajo y los Juzgados Cívicos para que no ocurran este tipo de escenas.

“Platiqué de este esquema violento, que luego le ponen las esposas enfrente de los menores que a veces acompañan a los vendedores, creo que eso es excesivo, tenemos que ser mucho más sensibles. No estamos tratando con algún delincuente, estamos hablando de que solamente están ejerciendo una actividad comercial”, dijo.

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JACL/cr