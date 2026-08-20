Tendencias | 20-08-26 | 18:28 |

Conforme avanza la tecnología, las van cambiando de cara constantemente, logrando que las personas caigan con facilidad al colocarlos en una situación vulnerable con información falsa.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una alerta cibernética dirigida a los conductores sobre mensajes solicitando el pago de supuestas .

Según reportes, el intento de fraude digital puede llegar vía WhatsApp, mensaje SMS o correo electrónico, donde se notifica falsamente a la ciudadanía sobre un adeudo por multas de tránsito, foto infracciones o infracciones de carácter local y federal.

Cabe mencionar que dichos mensajes pueden emplear logotipos institucionales y leyendas como “Evite recargos”, “Pago pendiente” o “Su vehículo presenta una infracción” junto a un link fraudulento, esto con el objetivo de generar un sentido de urgencia e inducir a las personas a abrir el enlace para realizar el pago.

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Las estafas por mensaje. Foto: Usnplash
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¿Cómo prevenir la estafa por falsa multa de tránsito?

Las autoridades advierten que al ingresar información personal en las páginas de estos enlaces, los datos pueden ser utilizados para suplantación de identidad, fraudes financieros o la instalación de software maliciosos destinados al robo de contraseñas bancarias.

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  • Verificar que el sitio sea oficial y cuente con dominio .gob.mx
  • Evitar ingresar a resultados en motores de búsqueda sin comprobar su autenticidad
  • No proporcionar datos personales o bancarios en páginas no oficiales
  • Desconfiar de sitios con descuentos, urgencias o gestores privados
  • Confirmar que el sitio tenga https: como filtro inicial
  • Realizar tramites en canales oficiales o autoridades de tránsito
  • Verificar que los pagos se reflejen en sistemas oficiales
  • No acceder a enlaces recibidos a través de redes sociales o mensajería instantánea

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