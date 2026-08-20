Nación | 20-08-26 | 19:31 |

Elementos de la Secretaría de Marina () y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) identificaron y aseguraron en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un cargamento originario de Vietnam, que contenía 52 millones 500 mil , durante una operación de transbordo.

En un comunicado, la dependencia señaló que resultado de las medidas de control, así como del análisis documental y operativo se identificaron estos productos, posiblemente falsos.

Agregó que las acciones desarrolladas forman parte de los mecanismos permanentes de inteligencia operativa, gestión de riesgo y análisis estratégico-implementados por la ANAM, en coordinación con la Unidad Administrativa de la Aduana de Lázaro Cárdenas.

Aseguramiento de cigarros falsos en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Foto: Especial
Aseguramiento de cigarros falsos en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Foto: Especial

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Esto para fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior, así como detectar posibles inconsistencias documentales, perfiles atípicos y operaciones susceptibles de revisión especializada.

La Semar resaltó que el análisis integral de la operación permitió fortalecer las acciones de trazabilidad documental, revisión operativa y validación de perfiles comerciales, robusteciendo los mecanismos institucionales de control y vigilancia aduanera.

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La Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Marina y autoridades del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y modernización de los procesos de inspección y control, con la intención de de proteger la seguridad nacional, fortalecer el comercio exterior y combatir posibles conductas ilícitas que afecten al país.

Aseguramiento de cigarros falsos en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Foto: Especial
Aseguramiento de cigarros falsos en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Foto: Especial

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dft

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