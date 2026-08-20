Al menos dos millones 600 mil usuarios que no vincularon sus líneas de telefonía móvil con terminación “0” a su información personal, quedaron desconectados del servicio, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

A corte del 19 de agosto, el organismo regulador dijo que esperan que haya una “depuración” de 2.5 millones de líneas con dicha terminación, porque dejaron de usarse.

En un comunicado, la Comisión explicó que existen 12 millones 268 mil 608 líneas correspondientes a este dígito, de las cuales el 78.9% se registró por sus usuarios, equivalentes a nueve millones 675 mil 589.

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Dijo que como parte del proceso de conexión y desconexión, más de 2 millones 350 mil líneas que fueron suspendidas en este bloque se reactivaron.

Usuarios aún pueden recuperar su servicio

Los usuarios con líneas con terminación “0” tenían hasta el 15 de agosto para vincular su CURP y su INE.

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La CRT reiteró que las personas cuya línea de telefonía móvil terminan en dicho dígito y cuyo servicio se está suspendido “no perdieron su número y podrán recuperar su servicio de forma inmediata una vez que realicen la vinculación”.

Por estas razones deberías mantener una limpieza digital en tu celular. Imagen: Unsplash

25 millones de líneas en desuso serán depuradas

El organismo expuso que al 19 de agosto pasado, los clientes de las telefónicas registraron 73.2 millones de líneas, “que representan el 60.5% del total de líneas que se espera que se vinculen en el país, considerando una depuración de alrededor de 25 millones de líneas que se encuentran en desuso.

Para el gobierno federal existen en 144 millones de líneas telefónicas en el país, aunque la firma de consultoría The Competitive Intelligence Unit aseguró que hay 157.1 millones de líneas.

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Sobre los números móviles que no se registrarán y que se consideran en desuso, agregó que eso se debe a que las empresas de telefonía regalaron chips que nunca fueron activados, o fueron chips de un solo uso adquiridos por visitantes temporales, o chips de un solo uso adquiridos por promociones.

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Alrededor de 25 millones de línease se encuentran en desuso debido a que empresas de telefonía regalaron chips que nunca fueron activados, fueron chips de un solo uso / Foto: iStock

Calendario de registro de líneas celulares

Recordó que el calendario oficial de vinculación por último dígito del número telefónico continúa de la siguiente manera:

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Terminación “1” vence el plazo el 31 de agosto

Terminación “2” la fecha es el 15 de septiembre

Terminación “3” el 30 de septiembre

Terminación “4” el 15 de octubre

Terminación “5” el 31 de octubre

Terminación "6" el 15 de noviembre

Terminación "7" el 30 de noviembre

Terminación "8" el 15 de diciembre

Terminación “9” el 31 de diciembre”

¿Cómo vincular mi línea telefónica?

Recordó que para “vincular la línea telefónica se puede acudir a cualquier centro de atención de la compañía de la que sea usuario o hacerlo vía remota a través de cada plataforma. En el portal de la CRT https://registratulinea.crt.gob.mx/ se encuentran las ligas de las plataformas de todas las empresas”.

Expuso que la vinculación obedece al objetivo de “eliminar el anonimato en las líneas móviles para contribuir al combate de delitos cometidos mediante la telefonía celular como el fraude y la extorsión”.

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