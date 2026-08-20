La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Carlos “N”, alias “El Ramsés”, señalado como probable integrante de “La Unión Tepito” y presunto responsable del homicidio de su hermano, ocurrido en mayo de 2024 en calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía CDMX, el crimen ocurrió el 24 de mayo de 2024, cuando la víctima se encontraba en un puesto de tenis ubicado en la zona de Tepito. Un hombre se aproximó por la espalda y le disparó en varias ocasiones, provocándole la muerte antes de escapar del lugar.

Las autoridades establecieron que un día antes del ataque, Carlos “N” habría acudido al negocio de su hermano, donde ambos sostuvieron una discusión. Durante el altercado, presuntamente lo amenazó de muerte y le advirtió que enviaría a integrantes del grupo delictivo para atentar contra él.

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Como parte de las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación analizaron videograbaciones del momento del homicidio y recabaron testimonios. Una testigo señaló que observó a otro posible participante pasar en repetidas ocasiones frente al negocio mientras realizaba llamadas para informar sobre la presencia de la víctima.

Un hombre se aproximó por la espalda y le disparó en varias ocasiones, provocándole la muerte antes de escapar del lugar. | Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Después de la agresión, el mismo individuo habría realizado otra llamada telefónica, presuntamente para informar a Carlos “N” sobre lo ocurrido. El análisis de comunicaciones y labores de seguimiento también permitió establecer que el imputado mantuvo contacto con otro posible participante después del homicidio.

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Con estos elementos, además de los dictámenes periciales y testimonios obtenidos durante la investigación, el Ministerio Público sustentó la probable participación de Carlos “N” y consiguió una orden de aprehensión en su contra.

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La captura se concretó el pasado 11 de agosto, cuando agentes de la Policía de Investigación localizaron al sospechoso a bordo de una motocicleta en calles de la colonia Residencial Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Tras ser detenido, fue trasladado ante las autoridades correspondientes y posteriormente ingresado a un centro penitenciario.

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Durante la audiencia realizada el 17 de agosto, el Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un juez, quien determinó vincular a proceso a Carlos “N” por el delito de homicidio en razón de parentesco calificado. Además, le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva y se establecieron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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JACL/cr