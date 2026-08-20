No hay mucho que pensar para estos dos policías: o dejan ir al criminal que acaban de detener y reciben una fortuna que nunca imaginaron tener, o cumplen con su deber, aunque esto les cueste la vida.

Esa es la premisa de “La captura”, cinta protagonizada por Alfonso Herrera y Noé Hernández que está inspirada en las crónicas que Héctor de Mauleón publicó en EL UNIVERSAL sobre la captura de "El Chapo".

Durante su jornada de patrullaje, Arturo Carmona (Herrera) y Héctor Rosales (Hernández) detienen a un auto con reporte de robo y, al hacer la inspección de rutina, se percatan de que en el interior viaja uno de los hombres más buscados del mundo.

Pero más que reconstruir el operativo, la película aprovecha ese momento para plantea el dilema moral de estos dos hombres y la sospecha de que las personas que deberían ayudarlos podrían estar del lado del criminal.

La película también busca darle la vuelta a una fórmula muy explotada en México: en lugar de convertir al narcotraficante en el protagonista, pone la atención en los policías que, en la vida real, quedaron en segundo plano.

Con una duración de 91 minutos, “La captura” apuesta por el suspenso, la acción y la tensión de un episodio que el público mexicano ya conoce, pero cuyo desenlace no le quita peligro al recorrido.

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Fue dirigida por Chava Cartas y también actúan Héctor Kotsifakis, Antonio Fortier, Fernando Cuautle Juan Pablo Cruz García y Gerardo Trejoluna.

Dónde ver: Netlfix