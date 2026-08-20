Lo intentó, se esforzó al máximo por conseguirlo, pero no lo consiguió. Ni todo el apoyo del público local fue suficiente para que Stan Wawrinka accediera a la tercera ronda del Cancun Country Club 2026.

El suizo perdió en dos sets por 6-3 y 6-4 ante el ruso Roman Safiulin y despidió del Challenger. Su sueño y el de cientos de aficionados no se cumplió.

El exnúmero tres del mundo se enfrentó a un rival complicado y, a pesar de que dio pelea, quedó eliminado.

En el primer parcial, Stan The Man cometió una doble falta cuando la raqueta 103 del Ranking de la ATP tenía punto para quiebre.

El ganador de tres Gran Slam se notaba desconcertado, pero intentó reponerse para quedarse con la segunda manga.

Sin embargo, su edad ya no le permite mantener esa energía a la que estuvo acostumbrado a lo largo de su exitosa trayectoria.

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Subió a la red y contestó, de manera agresiva, cada uno de los golpes de Roman Safiulin.

El ruso aprovechó las oportunidades que tuvo para causarle daño al medallista olímpico y supo conversar su saque en los siguientes juegos para asegurar el triunfo y el boleto a cuartos de final.

Con evidente decepción, cuando se escuchó el “juego, set y partido”, Stan agachó la cabeza y se dirigió a felicitar a su rival.

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Antes de abandonar el Estadio Funo, la leyenda suiza agradeció el apoyo y cariño del público mexicano y reconoció que fue un “privilegio y placer” el haber regresado a nuestro país. Prometió que volverá, pero ya sólo para vacacionar.

Stan Wawrinka se despidió del Cancun Country Club 2026, donde dejó destellos de su inmensa calidad.

¡Un homenaje para la leyenda! 🤩🎾



El director del Cancun Country Open 2026, Daniel Langre, le dedica unas palabras a Stan Wawrinka 🇨🇭 para reconocer su trayectoria 🗣️



Miguel Flores | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/7G1yihhMvd — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 21, 2026