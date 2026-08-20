El embajador de México en el Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, participó en la exposición “¡Viva Frida: Un Homenaje Colectivo!”, muestra que reúne a artistas y participantes de México, Reino Unido y distintas partes del mundo para celebrar el legado de la pintora mexicana Frida Kahlo.

De acuerdo con la embajada, Gertz Manero habló sobre que el arte de Kahlo continúa trascendiendo fronteras, generaciones y culturas, al abordar distintos temas como la identidad, resiliencia, amor, entre otros.

La exposición reúne la participación de mexicanos, originarios del Reino Unido y otros países, en una iniciativa que plantea al arte como un espacio de diálogo compartido.

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Durante la velada también se reconocieron los lazos entre México y el Reino Unido, utilizando el arte y la cultura como herramientas para fortalecer el intercambio entre ambas naciones.

Desde que fue designado como embajador, el 26 de enero de 2026, Gertz había tenido pocas apariciones en su puesto como representante de México en el extranjero.

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