Miguel Borja ya posa con la playera del América y vivió su primer día en el Nido como elemento de las Águilas. Su expresión en Coapa transmite seguridad y sus declaraciones lo confirman.

El delantero colombiano de 33 años no teme al reto, al contrario, de inmediato promete alegrías para la nación americanista.

“Me siento maduro, con muchas ganas de triunfar. Dios me ha dado la oportunidad de ganar títulos y no me he cansado, al contrario, me he habituado a ganar y eso me llevó a tomar la decisión también de regresar de los Emiratos porque quiero ganar, quiero ser protagonista y este tipo de clubes te lleva a esto. Tengo fe de que vamos a ser muy felices y vamos a ganar títulos”, declaró en entrevista para el Club América.

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Borja ha ganado Copa Libertadores, Copa Sudamericana y ha sido seleccionado con la Selección de Colombia. Su experiencia es vasta y forjada en clubes como Atlético Nacional, River Plate o su reciente cuadro, el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

“La ilusión y esa expectativa es grande, para los aficionados, para la directiva, para mí también lo es porque Dios me ha dado la oportunidad de estar en grandes clubes y sé lo que se maneja a la interna y lo que quiere la afición”, agregó el colombiano.

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Borja es una nueva opción para el técnico Guillermo Almada en el ataque. Sabe a dónde llega y el principal objetivo en el Nido: hacer feliz a su gran afición.

“Llegué al equipo más importante y grande de México, un país que es muy futbolero y es un lindo reto para afrontarlo con mucha responsabilidad y entendiendo que la afición lo que quiere es ser feliz”, concluyó Miguel Borja, quien se convirtió este jueves en el tercer refuerzo del América.

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