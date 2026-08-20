Como parte de la jornada 59 del programa Casa por Casa, la diputada federal María Teresa Ealy, acompañó a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, a recorrer las calles de la colonia “El Ocotal” de la alcaldía la Magdalena Contreras, con la finalidad de escuchar a las y los vecinos.

María Teresa Ealy reiteró que solo a pie de calle, tocando la puerta de las casas y recorriendo el territorio es como se puede mantener la confianza de las personas. Foto: Especial

Esta jornada se desarrolló en el marco de los proyectos en materia de movilidad que se desarrollan en los distintos puntos de la capital del país, entre ellos la Línea 5 de Cablebús, que busca llevar el transporte a las zonas más alejadas de la Ciudad de México.

Esta nueva línea conectará las alcaldías de Benito Juárez, Álvaro Obregón y la Magdalena Contreras mediante un recorrido de 15.4 km. Asimismo, tiene como objetivo beneficiar 55 colonias y pueblos; con una demanda diaria estimada de 94 mil pasajeros, quienes podrán reducir sus traslados de 2 horas a tan solo 45 minutos.

Por su parte, la diputada María Teresa Ealy, reconoció que el programa Casa por Casa que permite mantener contacto directo con la población, escuchar sus peticiones y atender a la ciudadanía. Reiteró que solo a pie de calle, tocando la puerta de las casas y recorriendo el territorio es como se puede mantener la confianza de las personas.

Jornada número 59 del programa Casa por Casa, la Diputada Federal María Teresa Ealy. Foto: Especial

Refrendó el compromiso que tiene el poder legislativo de apoyar a la Ciudad de México con los recursos económicos necesarios a través del presupuesto 2027, para que los proyectos se consoliden para quienes más lo necesitan.

El recorrido se realizó en las calles de la colonia “El Ocotal” de la alcaldía la Magdalena Contreras. Foto: Especial

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