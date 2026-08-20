La aeronave Gulfstream G450 de la Armada de México que traslada a México al excontralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, hizo una escala en Cali, Colombia para recargar combustible.

El avión despegó a las siete de la tarde del aeropuerto internacional de Buenos Aires, Argentina, tiempo local, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, pasadas las diez de la noche, hora local.

De acuerdo con fuentes oficiales, la tripulación realizará una recarga de combustible y después continuará con su ruta hacia México, donde se espera que llegue la madrugada de este viernes.

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Las fuentes consultadas aseguraron a EL UNIVERSAL que el avión con Farías Laguna llegará al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y de ahí el exmarino será trasladado en helicóptero al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 1 “Altiplano”.

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