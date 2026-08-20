Morena rechazó tener vínculos con Rodolfo León Aragón, expresidente municipal de Salina Cruz, Oaxaca, conocido como “Coco León” y quien también ha sido cuestionado por sus presuntos vínculos con el Cártel de Juárez.

Por medio de un comunicado, el partido oficialista negó que el también exdirector de la Unidad Antinarcóticos y de la Policía Judicial Federal formara parte de Morena y aseguró que tampoco "se incorporará a nuestras filas", esto, luego de que algunos medios señalaran que se había integrado con el objetivo de "consolidar la estructura del partido en el Istmo de Tehuantepec”.

"Rodolfo León Aragón no forma parte de Morena, ni se incorporará a nuestras filas. Por lo anterior, cualquier publicación, fotografía o información que presente a dicha persona como integrante de Morena no representa la postura oficial del partido", escribió Morena.

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Agregó que las responsabilidades, nombramientos y representaciones correspondientes del partido son "facultades exclusivas" del Comité Ejecutivo Nacional, por lo que nadie más puede intervenir en dichos nombramientos.

Rodolfo León Aragón fue detenido por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), acusado de tener nexos con el Cártel de Juárez, además fue señalado de ordenar la ejecución del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en el aeropuerto de Guadalajara en 1993 y donde también perdió la vida su chofer Pedro Pérez Hernández y cinco personas más.

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De acuerdo con el columnista de EL UNIVERSAL, Héctor De Mauleón, sobre este caso se sabe que uno de los sicarios detenidos por el asesinato, Humberto Rodríguez Bañuelos, acusó a Rodolfo León Aragón de haberlo contratado para matar al cardenal, así como otro de los gatilleros, apodado El Puma, lo ubicó en el aeropuerto supervisando la ejecución.

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En su columna titulada "El morenista León Aragón y su oscuro pasado", el periodista afirma que León Aragón quedó libre "gracias a un amparo" y años después gobernó Salina Cruz por el PRI, aunque en 2021 supuestamente habría intentado recuperar la alcaldía con apoyo de la alianza PRI-PAN-PRD

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"Ahora Morena le abre las puertas, al percibirlo como 'un político altruista que suele mantener las puertas de su casa abiertas para escuchar peticiones ciudadanas, otorgar apoyos directos y repartir recursos, una dinámica que preserva sin ostentar un cargo político'", escribió el columnista.

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