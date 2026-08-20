Tabasco. - El presidente municipal de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla, reapareció públicamente a través de un mensaje en video, luego del Operativo Enjambre implementado este miércoles por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco

Confirmó que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación en su contra, acusándolo de delitos como tráfico de combustible, portación de armas y narcotráfico, por lo que contrató la asistencia de un abogado penalista para investigar el trasfondo de las denuncias que pesan sobre él y sobre personal del Ayuntamiento de Paraíso.

"En estos momentos me encuentro en condiciones de informarles que la Fiscalía General de la República, con sede en Tabasco, está llevando a cabo investigaciones en mi contra y de otros servidores públicos del Ayuntamiento dentro de la carpeta de investigación número FED/TAB/VHS/0000749/2026", expuso.

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“Porque, según existen denuncias o querellas, porque supuestamente cometimos los delitos del uso ilícito de atribuciones y facultades, tortura, portación de arma de fuego sin licencia, portación de arma de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente, posesión ilícita de hidrocarburos y posesión de narcóticos", reveló.

El alcalde rechazó de manera categórica haber incurrido en cualquiera de los actos ilícitos señalados por las autoridades federales y sostuvo que demostrará su inocencia en los momentos oportunos.

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Baca Sevilla aseguró que son falsas las versiones que afirmaban que se hubiese dado a la fuga tras las intervenciones y cateos realizados a sus propiedades y de otros funcionarios públicos.

No obstante, reconoció que, desde la tarde del martes 17 de agosto se encuentra en la Ciudad de México atendiendo asuntos de agenda de trabajo e institucionales, así como compromisos personales.

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A la par, denunció que las diligencias de cateo ejecutadas en 15 inmuebles incurrieron en graves violaciones al debido proceso a la Constitución, así como al Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que las órdenes carecían de datos específicos obligatorios como las direcciones exactas, los objetos a buscar y el personal autorizado.

“Además de que la actuación sobreexpuesta y dramática del personal de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal demuestra una intencionalidad política para dañar mi imagen, reputación y fama, así como la de los demás servidores públicos denunciados, con lo que se demuestra que se ha instrumentado una persecución política y el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia por parte de las autoridades", precisó

Finalmente, afirmó que se encuentra tranquilo de conciencia, ya que la comunidad conoce su trayectoria profesional y el origen transparente de su patrimonio familiar, y adelantó que tan pronto concluya sus gestiones en la capital del país se reincorporará a sus funciones en el Ayuntamiento para hacer frente a la situación por la vía legal.

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🔴 Alcalde de Paraíso reaparece y niega acusaciones de la FGR



El alcalde de Paraíso, Tabasco, Alfonso Baca Sevilla, reapareció en un video y rechazó las imputaciones que le atribuye la FGR.



El edil aseguró que se trata de una persecución política y afirmó que enfrentará el… pic.twitter.com/2grBGU6djL — Azucena Uresti (@azucenau) August 21, 2026

dmrr