Nación | 20-08-26 | 21:11 |

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Secretaría de Marina (Semar), la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que aseguraron más de 865 mil cajetillas de que cigarros PALL MALL en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ().

Esto durante una visita de inspección realizada el pasado 19 de agosto de 2026 en la Aduana del AICM.

Las dependencias señalaron que se impuso una medida provisional para suspender la libre circulación de mercancía en tránsito proveniente del extranjero, ante la posible vulneración de derechos derivados del registro marcario PALL MALL.

Aseguran más de 865 mil cajetillas de cigarros en el AICM (20/08/2026). Foto: Aduanas
Aseguran más de 865 mil cajetillas de cigarros en el AICM (20/08/2026). Foto: Aduanas

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La actuación se efectuó en el marco de siete procedimientos administrativos iniciados a solicitud de British American Tobacco (Brands) Inc., titular del registro marcario PALL MALL.

Como resultado de la diligencia, quedaron sujetas a la medida provisional las , con un valor estimado de 25 millones 972 mil 530 pesos.

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En un comunicado las dependencias señalaron que la mercancía se encontraba en tránsito a través de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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Aseguran más de 865 mil cajetillas de cigarros en el AICM (20/08/2026). Foto: Aduanas
Aseguran más de 865 mil cajetillas de cigarros en el AICM (20/08/2026). Foto: Aduanas

La medida tiene carácter provisional y busca impedir la libre circulación de los productos mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente y se determina lo conducente respecto de la posible afectación a los derechos de propiedad industrial.

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A partir de la notificación de la medida, la parte actora contará con 20 días hábiles para solicitar la declaración administrativa de infracción.

En caso de presentarse la solicitud, el IMPI llevará a cabo el procedimiento y determinará conforme a las pruebas y disposiciones aplicables.

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aov/bmc

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