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Tapachula. - Un poco más de medio millar de migrantes de la caravana denominada “Sueños sin Fronteras” abandonaron esta ciudad, ante la falta de respuesta a sus trámites migratorios, falta de oportunidades laborales y altos costos de renta.
Por la tarde, extranjeros provenientes de Cuba, Haití, Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala se congregaron en el parque Bicentenario, lugar de donde han partido las últimas cinco caravanas, para salir juntos y empezar la caminata.
Las personas en contexto de movilidad se quejaron por la falta de respuesta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y del Instituto Nacional de Migración (INM) de la falta de respuesta a la solicitud de refugio, ya que dicen tener más de un año firmando en esa dependencia.
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Abundaron que, aunado a la tardanza de sus documentos para regularizar su estancia en el país, una gran mayoría no tiene trabajo debido a que esta ciudad, ubicada a unos 15 kilómetros de la frontera con Guatemala, se encuentra saturada de extranjeros.
Indicaron que también las rentas de vivienda ya son impagables y, algunos han tenido que vivir en las calles.
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Portando una manta que decía: "Caravana Sueños Sin Fronteras”, el contingente de hombres y mujeres con sus menores hijos, iniciaron la caminata hacia el centro del país en busca de legalizar sus estancia y oportunidades de trabajo.
La caravana buscará avanzar de noche, para descansar de día y evitar las altas temperaturas que oscilan entre los 40 grados.
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dmrr/cr
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