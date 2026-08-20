Tapachula. - Un poco más de medio millar de migrantes de la caravana denominada “Sueños sin Fronteras” abandonaron esta ciudad, ante la falta de respuesta a sus trámites migratorios, falta de oportunidades laborales y altos costos de renta.

Por la tarde, extranjeros provenientes de Cuba, Haití, Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala se congregaron en el parque Bicentenario, lugar de donde han partido las últimas cinco caravanas, para salir juntos y empezar la caminata.

La caravana buscará avanzar de noche, para descansar de día y evitar las altas temperaturas que oscilan entre los 40 grados. Foto: EFE

Las personas en contexto de movilidad se quejaron por la falta de respuesta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y del Instituto Nacional de Migración (INM) de la falta de respuesta a la solicitud de refugio, ya que dicen tener más de un año firmando en esa dependencia.

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Abundaron que, aunado a la tardanza de sus documentos para regularizar su estancia en el país, una gran mayoría no tiene trabajo debido a que esta ciudad, ubicada a unos 15 kilómetros de la frontera con Guatemala, se encuentra saturada de extranjeros.

Un poco más de medio millar de migrantes integran la caravana denominada “Sueños sin Fronteras”. Foto: EFE

Indicaron que también las rentas de vivienda ya son impagables y, algunos han tenido que vivir en las calles.

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Portando una manta que decía: "Caravana Sueños Sin Fronteras”, el contingente de hombres y mujeres con sus menores hijos, iniciaron la caminata hacia el centro del país en busca de legalizar sus estancia y oportunidades de trabajo.

La caravana buscará avanzar de noche, para descansar de día y evitar las altas temperaturas que oscilan entre los 40 grados.

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