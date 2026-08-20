El Gran Maratón Hersa Mazatlán celebrará su edición número 25 del 4 al 6 de diciembre de 2026, con una expectativa de más de 8 mil corredores y alrededor de 30 mil visitantes, además de una derrama económica estimada en 155 millones de pesos para Sinaloa.

El anuncio oficial de la competencia se realizó en Punto México, espacio de la Secretaría de Turismo federal dedicado a la promoción cultural, gastronómica y turística del país. El evento estuvo encabezado por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora; la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna; Ismael Barros, presidente ejecutivo de Venados de Mazatlán; Rodolfo Obregón Terrazas, representante de la Federación Mexicana de Atletismo; Ezequiel Mora, director del Instituto Municipal del Deporte, y Paul Luque Wiley, director general de Espectáculos Costa del Pacífico.

Durante la presentación, Mireya Sosa Osuna destacó que los 25 años del maratón representan una historia construida con la participación de miles de personas y que el evento se ha convertido en una tradición deportiva.

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La competencia contempla recorridos de 5, 10, 21 y 42 kilómetros, por lo que durante tres días el puerto recibirá a corredores y sus familias, quienes además podrán disfrutar de actividades deportivas, gastronómicas y culturales.

Sosa Osuna resaltó que el maratón representa una oportunidad para fortalecer la actividad de hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios, además de diversificar la oferta turística de Sinaloa mediante el turismo deportivo.

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La funcionaria destacó también que uno de los principales atractivos de la competencia es su recorrido frente al mar y por el malecón de Mazatlán, que se convierte en el escenario de una carrera de alcance internacional.

Gran Maratón Hersa Mazatlán celebrará 25 años con más de 8 mil corredores (20/08/2026). Foto: Especial

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Las actividades comenzarán con una expo deportiva y la entrega de kits para los participantes, mientras que posteriormente se realizarán un espectáculo de luces y actividades de convivencia entre atletas y familias.

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La secretaria estatal afirmó que el turismo deportivo forma parte de la estrategia de la administración estatal para atraer visitantes y generar beneficios económicos para las familias sinaloenses.

La titular de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora destacó además el crecimiento de Mazatlán como destino turístico y señaló que el puerto ha registrado un incremento en la llegada de cruceros y una mayor conectividad aérea.

Asimismo, mencionó que se mantienen vuelos hacia Montreal y Calgary, además de invitar a los visitantes a conocer atractivos como la Farolesa, el Acuario, el Centro Histórico y las comunidades rurales del municipio.

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