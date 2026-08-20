La empresa taiwanesa Pegatron Corporation anunció la ampliación de sus operaciones en Ciudad Juárez con una inversión de 330 millones de dólares, para la instalación de una planta especializada.

La gobernadora Maru Campos celebró que el crecimiento en las operaciones de la compañía generará mil nuevos empleos de alto valor y fortalecerá a Chihuahua como punto estratégico para la ruta de los semiconductores, que mantiene su liderazgo nacional en la producción de dispositivos electrónicos.

Dijo que actualmente la entidad concentra cerca de la mitad de los circuitos producidos en el país, más de 185 mil chihuahuenses trabajan en esta industria y 21 mil jóvenes estudian carreras relacionadas con el sector.

Lee: Maru Campos fortalece alianza con la firma brasileña Embraer; es el tercer fabricante de aviones civiles más grande del mundo

Maru Campos destacó que su gobierno brinda las condiciones de estabilidad y apoyo necesarios, para la atracción de nuevas inversiones que generen prosperidad para el estado.

Durante la presentación del proyecto, el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández Gamboa, acompañó a Kun Ling Yang, director Ejecutivo de la firma extranjera Pegatron México.

[Publicidad]

El secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández, acompañó a Kun Ling Yang, director Ejecutivo de la firma extranjera Pegatron México. Foto: Especial

El funcionario explicó que se desarrollará durante el periodo 2026-2029 y contempla una nueva planta especializada en Ciudad Juárez, enfocada en la fabricación de componentes electrónicos para electromovilidad y tecnología para centros de datos.

“La decisión de Pegatron de seguir creciendo en Ciudad Juárez es muestra de la confianza que existe en Chihuahua y en lo que podemos construir juntos. Esta inversión significa más capacidad productiva, empleos de alto valor, y una apuesta de largo plazo por nuestro talento y por las industrias que están transformando nuestra economía”, afirmó Fernández Gamboa.