Tres partidos sin ganar en Ciudad Universitaria contrastan con los ocho encuentros consecutivos en los que Pumas permaneció invicto en casa antes de perder el campeonato del Clausura 2026.

Rodrigo López rechazó que el Olímpico Universitario haya dejado de ser una fortaleza y, de cara al duelo ante Necaxa del próximo domingo, defendió el peso de jugar ante su afición.

“No comparto eso de que en un tiempo tan corto se pierde algo”, señaló el mediocampista, quien recordó la dificultad que representa CU incluso para quienes llegan como visitantes: “yo he venido como rival y es muy difícil”.

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López reconoció que el resultado no ha acompañado a Pumas, pero confió en que la victoria volverá a casa y en que el equipo podrá darle a la afición el triunfo que espera.

“Estamos en el camino de volver a la victoria, de volver a hacer que CU tenga esa victoria que la afición pide siempre y que nosotros le queremos dar”, afirmó.

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El buen momento que Pumas alcanzó el torneo pasado también sirve como referencia para López y sus compañeros. Haber llegado hasta la Final del Clausura 2026, dijo, debe ser un aprendizaje.

“Creo que el haber llegado a la Final, hay dos maneras de verlo, como presión, o como una enseñanza para nosotros de que somos capaces de estar en esas instancias”, explicó.

Esteban Solari reconoce deuda con afición de Pumas / Foto: Imago7

El mediocampista mexicano consideró que aquella experiencia debe servir para madurar y alimentar la ambición del grupo.

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“Nos deja con más ambición de seguir trabajando, de buscar los resultados cada partido hasta conseguir el campeonato”, agregó.

Ante Necaxa, los universitarios tendrán una nueva oportunidad de demostrar que CU todavía puede ser una plaza complicada para cualquier rival.

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