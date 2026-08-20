México rescató el jueves a 16 migrantes cubanos que estaban en una embarcación a la deriva de la que no se tenía información desde la semana pasada, informó a la AFP una fuente de la Marina.

El bote salió de la provincia de Pinar del Río, al oeste de La Habana, el 11 de agosto y se desconocía su paradero desde entonces, informaron medios cubanos y de Estados Unidos.

La prensa hablaba de 19 migrantes en total, aunque la Marina reportó 16, 12 adultos y cuatro menores, en su último balance.

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"Ya recuperaron a los cubanos", dijo la fuente. "Van camino al Mando Naval".

Los migrantes fueron ubicados cerca de la Novena Zona Naval, un mando de la Marina ubicado en la Península de Yucatán, uno de los puntos de México más cercanos a Cuba.

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ALEGRÍA MÁXIMA! 🚢 La Marina Mexicana localizó a 19 migrantes cubanos desaparecidos, incluyendo 7 menores. Tras días a la deriva, fueron encontrados cerca de Yucatán. ¡Un respiro de alivio tras la angustia! 🙏 @CubaNuevaOrg #CubaLibre pic.twitter.com/DT4zZ4NXHs — Partido Cuba Nueva (@CubaNuevaOrg) August 20, 2026

Se les brindó asistencia médica para ser puestos a la orden de la autoridad migratoria.

La fuente indicó más temprano que la Marina había ordenado el zarpe de un Defender, una embarcación ligera de alta velocidad utilizada en operaciones de búsqueda y rescate.

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Un hombre que vive en México y cuyos hijos viajan en el barco dijo a la cadena Univision el lunes pasado que la lancha tenía poco combustible.

Centenares de cubanos buscan irse de la isla en embarcaciones pequeñas o precarias, muchas veces expuestos a naufragios, desapariciones o a ser interceptados por los guardacostas.

Desde enero, Estados Unidos impuso un bloqueo de facto al suministro de combustible a la isla de gobierno comunista, lo que agravó la crisis energética que ya enfrentaba y ha provocado largos apagones que trastocan la vida de sus 9.4 millones de habitantes.

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