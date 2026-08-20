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Romita, Gto.- Una funcionaria de primer nivel del Gobierno de Romita, Guanajuato, fue detenida tras el hallazgo del centro de cultivo de marihuana en la comunidad de Silva, de este municipio.
En un comunicado el Gobierno Municipal indicó que la investigación se encuentra a cargo de las autoridades competentes.
El 14 de agosto pasado, la Fiscalía General del Estado aseguró más de 6 mil 240 plantas de marihuana que pesaron más de dos toneladas.
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Luego del hallazgo trascendió la detención de una mujer que presuntamente ocupaba un cargo de mando en la administración municipal.
El comunicado señala que tiene conocimiento de la detención de una persona que labora en la administración pública, dentro de un operativo.
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Aseveró que no intervendrá de ninguna manera en el desarrollo de las investigaciones y mantendrá plena disposición para colaborar y proporcionar la información que legalmente le sea requerida.
Destacó que ha mantenido una postura de respeto al estado de Derecho, al debido proceso y a las investigaciones que se encuentran en curso.
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dmrr/cr
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