La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su Sindicato de Trabajadores (STUNAM) instalaron formalmente la mesa de negociación para la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y de las prestaciones correspondientes al bienio 2026-2028, así como para la revisión salarial con vigencia del 1 de noviembre de 2026 al 31 de octubre de 2027.

Durante dicho acto, realizado en el auditorio de la Dirección de Relaciones Laborales, el secretario Administrativo de la Máxima Casa de Estudios, Tomás Humberto Rubio Pérez, y el secretario general de este Sindicato, Carlos Hugo Morales Morales, manifestaron su disposición con la intención de desarrollar las negociaciones por medio del diálogo y el trabajo conjunto, para alcanzar acuerdos en beneficio del personal administrativo de la institución.

Acompañado por el titular de la Oficina de la Abogacía General de la Universidad Nacional, Hugo Alejandro Concha Cantú, Rubio Pérez presentó al organismo sindical el proyecto de Reglamento para la Comisión Revisora, documento que servirá de base para el desarrollo de las negociaciones.

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Por su parte, Morales Morales entregó formalmente el emplazamiento de revisión salarial y la solicitud de un incremento de 20% directo al salario para los trabajadores administrativos afiliados al sindicato.

Tanto la representación universitaria como la sindical expresaron su voluntad de mantener un diálogo abierto y respetuoso en las conversaciones, así como su determinación de alcanzar acuerdos satisfactorios en el marco de la revisión contractual y salarial.

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dft