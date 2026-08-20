Después de que la actriz y cantante mexicana Belinda anunció que interpretará a Florence Cassez en una nueva miniserie de la plataforma de streaming Amazon Prime Video, el nombre regresó al centro de la conversación pública.

Y no es para menos, debido a que estuvo involucrada en uno de los casos más mediáticos de la justicia en México. A continuación, EL UNIVERSAL explica quién es Cassez.

Comienzo del caso Florence Cassez

La madrugada del 9 de diciembre de 2005, elementos de la ahora desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) desplegaron una operación en un rancho localizado al sur del aquel entonces Distrito Federal (Actualmente Ciudad de México).

Florence Cassez. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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El objetivo era liberar a tres personas que estaban privadas de la libertad y aprehender a dos presuntos integrantes de la agrupación criminal "Los Zodiaco".

De acuerdo con los agentes, el supuesto líder de dicha banda delincuencial era Israel Vallarta, que fue sometido en el piso por integrantes de la Agencia Federal de Investigación.

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Por su parte, la ciudadana francesa Florence Cassez estaba tapada con una cobija. "No tenga nada que ver, no soy su esposa, no lo sabía (que había tres personas secuestradas). (Israel Vallarta) era mi novio, me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa", comentó al micrófono.

La serie documental incluye entrevistas con la misma Florence Cassez. Foto: Netflix.

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Florence Cassez da su versión de los hechos

El 5 de febrero de 2006, durante el programa de televisión Punto de Partida, conducido por Denise Maerker, Florence Cassez declaró que había sido arrestada un día antes de dicho operativo a las 11:00 de la mañana y la metieron adentro de una camioneta.

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"El 9 (de diciembre) en la mañana, me metieron a la fuerza, me pegaron y me pusieron dentro de una cabañita adentro del rancho", agregó. Vale la pena mencionar que, en aquel momento, estaban como invitados el director de la AFI, Genaro García Luna, y el titular de la Unidad de Investigación y Secuestros de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Rosas.

A pesar de sus señalamientos, el 28 de abril de 2008 la jueza quinta de distrito del Reclusorio Norte, Olga Sánchez Contreras condenó a Cassez a 96 años de cárcel por crimen organizado, posesión de armas de fuego y secuestro.

Florence Cassez. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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De reducción a sentencia a liberación

El 4 de marzo de 2009, el juzgador Jorge Fermín Rivera Quintana bajó la sentencia de 96 a 60 años de prisión. En marzo de 2012, el caso Cassez escaló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando el ministro Arturo Saldívar presentó un proyecto de sentencia para brindarle un amparo, que fracasó.

Pero, el 23 de enero de 2013, con cuatro votos a favor, este Máximo Tribunal de Justicia del país revocó la sentencia contra la mujer originaria de Francia, la amparó y ordenó su absoluta e inmediata liberación, pues se violaron sus derechos derechos.

Algunas horas después, Florence Cassez abandonó la cárcel de Tepepan, localizada en la alcaldía Tlalpan, y se dirigió al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con la finalidad de abordar un avión con destino a Francia.

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Florence Cassez. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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"La tierra es redonda"

El 17 de octubre de 2024, García Luna, quien después ocupó el cargo de secretario de seguridad pública durante la administración del expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), fue sentenciado a 38 años y 8 meses de prisión por contar con nexos con la delincuencia organizada.

Cassez comentó en su cuenta de Twitter (Ahora X) "la tierra es redonda".

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Cabe decir que, en los ámbitos de la literatura y del cine, y acerca del caso Florence Cassez la editorial internacional Penguin Random House editó, bajo el sello de Alfaguara, el libro "Una novela criminal" del autor mexicano Jorge Volpi, que ganó el Premio Alfaguara 2018 y del cual se basó el documental "El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal", estrenado en la plataforma Netflix el 26 de agosto de 2022.

Florence Cassez. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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