Rodrigo Pacheco dejó en claro que su intención era superar la segunda ronda del Cancun Country Open 2026, pero ni todo su esfuerzo fue suficiente para que derrotar a un espectacular Sebastián Báez.

La mejor raqueta mexicana en la actualidad perdió en dos sets (6-4 y 6-3) con el argentino y se despidió de “su” torneo.

Tanto el yucateco como el público local, no pudieron evitar su decepción por la eliminación.

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En el primer set, Rodri le jugó al tú por tú al mejor sembrado del Challenger y dejó las sensaciones de que pensar en un triunfo no era tan descabellado.

Sin embargo, en el segundo parcial, comenzó cometiendo varios errores forzados y llegó a estar tres juegos abajo (4-1).

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Cuando todo parecía indicar que no podría ni siquiera acercarse, Rodrigo Pacheco sacó su mejor versión y motivado por el apoyo de la afición tricolor estuvo cerca de alcanzar a su rival en juegos.

El Estadio Funo se prendió y la esperanza aumentó con la posibilidad de la remontada.

Desafortunadamente para la causa mexicana, Sebastián Báez fue inteligente para mantener la ventaja y supo llevar su juego para que el yucateco no pudiera ya levantarse.

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La algarabía pasó a la decepción en un abrir y cerrar de ojos. Rodrigo Pacheco no logró la hazaña y dejó a México sin representantes en el Cancun Country Open 2026.

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