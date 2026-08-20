En las urbes con alto flujo Vehicular, sufrir una persecución o encontrarse con conductores agresivos representa un riesgo latente para cualquier automovilista.

El pasado 19 de agosto, la conductora y modelo Vanessa Huppenkothen experimentó un incidente de acoso mientras transitaba por el Viaducto Miguel Alemán, una de las arterias más importantes de la Ciudad de México.

El hecho quedó registrado en un video que se difundió con rapidez en plataformas digitales, donde se observa cómo un vehículo realiza maniobras de intimidación de forma continua. Ante la viralización del material audiovisual, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió un comunicado oficial en el que confirmó el inicio de las investigaciones para identificar el automóvil involucrado y determinar la responsabilidad de sus ocupantes.

La conductora Vanessa Huppenkothen denunció en redes sociales haber sufrido acoso vial mientras manejaba, grabando a un automovilista que le frenaba intencionalmente para obligarla a detenerse. Más tarde confirmó en un nuevo video que se encuentra bien y a salvo en su casa. pic.twitter.com/agIYHKO40C — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) August 20, 2026

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¿Qué hacer si te persigue un montachoques?

Este suceso generó preocupación entre la población y abrió la interrogante sobre cuáles son las acciones correctas para preservar la integridad física frente a una persecución o un intento de provocación vial. Los percances en la vía pública no solo comprometen la seguridad inmediata de los pasajeros, sino que también exigen una respuesta rápida y estructurada por parte del conductor.

Cuando un conductor detecta un seguimiento sospechoso o la presencia de un automovilista con intenciones hostiles, la reacción inicial resulta determinante. De acuerdo con recomendaciones operativas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) y pautas de prevención ciudadana, la prioridad absoluta radica en salvaguardar la cabina del vehículo y buscar protección institucional inmediata.

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Aseguramiento del espacio: Activar el bloqueo central de los seguros en todas las puertas y subir completamente las ventanillas en el instante exacto en que se perciba una conducta inusual (evitando cualquier contacto verbal con los agresores).

Activar el central de los seguros en todas las puertas y subir completamente las ventanillas en el instante exacto en que se perciba una conducta inusual (evitando cualquier contacto verbal con los agresores). Movilidad continua: Mantener la marcha del automóvil sin detener el motor en lugares oscuros, desolados o tramos de baja circulación, sin importar las señas o indicaciones del otro vehículo.

Mantener la marcha del sin detener el motor en lugares oscuros, desolados o tramos de baja circulación, sin importar las señas o indicaciones del otro vehículo. Notificación a los servicios de emergencia: Realizar la llamada telefónica al número 911 o utilizar los botones de auxilio del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para reportar la persecución en tiempo real, precisando el color del vehículo, las placas si es posible observarlas y la dirección exacta de desplazamiento.

Realizar la llamada telefónica al número o utilizar los botones de auxilio del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para reportar la en tiempo real, precisando el color del vehículo, las si es posible observarlas y la dirección exacta de desplazamiento. Búsqueda de refugio seguro: Dirigir la unidad hacia instalaciones con presencia de autoridades, tales como un sector de policía, un acuartelamiento de las fuerzas armadas, o en su defecto, estaciones de servicio iluminadas y zonas comerciales con alta afluencia de personas.

Dirigir la unidad hacia con presencia de autoridades, tales como un sector de policía, un acuartelamiento de las fuerzas armadas, o en su defecto, estaciones de servicio iluminadas y zonas comerciales con alta afluencia de personas. Resguardo de la privacidad: Evitar bajo cualquier circunstancia tomar el camino hacia el domicilio particular o el centro de trabajo, impidiendo que los agresores identifiquen las rutinas diarias o la ubicación de la residencia.

@autocom.mx Si notas actividad sospechosa de un auto cercano a ti puedes realizar varios giros para comprobar si en realidad te están persiguiendo, si después de comprobarlo el auto sigue detrás de ti entonces puedes proceder con estas recomendaciones #tiktokautos #aprendeentiktok #tipsdeautos #tipsdemanejo #manejoseguro ♬ Danger - DJ EV

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Comprobación de persecución: Realizar una trayectoria en forma de cuadro, la cual consiste en ejecutar cuatro vueltas consecutivas a la derecha. Si el automóvil sospechoso replica la secuencia exacta de giros, se confirma la presencia de un seguimiento deliberado.

Realizar una trayectoria en forma de cuadro, la cual consiste en ejecutar cuatro vueltas consecutivas a la derecha. Si el automóvil sospechoso replica la secuencia exacta de giros, se confirma la presencia de un seguimiento deliberado. Alertas sonoras y luminosas: Activar las luces de emergencia (intermitentes), alternar las luces altas y accionar el claxon de manera repetida para llamar la atención de otros conductores y de los elementos de tránsito cercanos.

Activar las luces de emergencia (intermitentes), alternar las luces altas y accionar el claxon de manera repetida para llamar la atención de otros conductores y de los elementos de tránsito cercanos. Estrategia de cambio de ruta: Si se decide tomar un desvío o cambiar de carril para distanciar al perseguidor, realizar la maniobra con extrema precaución omitiendo el uso de las luces direccionales para no anticipar la trayectoria a la persona que persigue.

Si se decide tomar un desvío o cambiar de carril para distanciar al perseguidor, realizar la maniobra con extrema precaución omitiendo el uso de las luces direccionales para no anticipar la trayectoria a la persona que persigue. Permanencia en el vehículo: En caso de que el tráfico impida la avanza y el vehículo agresor cierre el paso, mantener la compostura dentro de la unidad con el cinturón de seguridad abrochado y la atención fija en los espejos retrovisores hasta la llegada de los cuerpos de seguridad.

A nivel internacional, organizaciones especializadas en seguridad vial como la National Safety Council (NSC) de Estados Unidos coinciden en que la confirmación de la amenaza y la visibilidad ante terceros constituyen herramientas clave para disuadir a un perseguidor en el tráfico urbano.

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