El sistema de cámaras térmicas que permitirá a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro consultar qué tan saturadas están las estaciones en tiempo real se encuentra en sus últimas pruebas y las primeras imágenes podrán verse antes de que concluya agosto, apuntó el director general de este medio de transporte, Adrián Rubalcava Suárez.

“Ya he avanzado bastante en el tema, estamos haciendo las últimas pruebas, he estado muy insistente; ya la instalación de las cámaras está, yo espero que la próxima semana pueda tenerles las primeras imágenes”, indicó.

En entrevista tras la develación del mural holográfico más grande del mundo, en la estación Auditorio, Rubalcava Suárez precisó que el objetivo es arrancar con más de una estación a la vez.

Este jueves se develó “Apoteosis”, del artista mexicano Federico Kampf, en la estación Auditorio de la línea 7 del Metro. | Foto: Carlos Mejía.

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“Me gustaría que no nada más empecemos con una estación, sino que podamos arrancar con un par más y que empecemos a hacer una mención. Ayer escuchaba a unos legisladores que decían que para qué sirve ver si las estaciones están saturadas, que mejor compremos trenes. Evidentemente, aquellos legisladores que hacen esas observaciones no utilizan el Metro, no conocen el tema de movilidad en la ciudad y la saturación que tenemos y la necesidad de que esta información la tengan los usuarios”, advirtió.

Recordó que se comprometió a que este sistema estaría listo antes de final de agosto, por lo que advirtió que tiene esta semana y la siguiente para presentar estas cámaras.

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En julio pasado, el titular del STC anunció este sistema de cámaras de calor que permitirán ver qué tan saturados se encuentran los andenes de las estaciones, para el que se contempla una inversión de 40 millones de pesos.

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JACL/cr