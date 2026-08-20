Con una superficie de 750 metros cuadrados, este jueves se develó “Apoteosis”, del artista mexicano Federico Kampf, en la estación Auditorio de la línea 7 del Metro, obra que buscará convertirse en el mural holográfico más grande del mundo.

Se trata de un mural realizado con una técnica especial que permite a los espectadores ver distintas imágenes, de acuerdo con el ángulo desde donde se mire.

Al develar la obra, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, recibió el certificado de validación de la obra. | Foto: Carlos Mejía.

Al develar la obra, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, recibió el certificado de validación de la obra, con lo que se inició el proceso para incorporar este mural al Guinness World Récord.

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Así es el mural holográfico más grande del mundo

Para la instalación de este mural se utilizaron 12 mil piezas que se colocaron en 34 días, precisó el artista Federico Kampf.

La obra que buscará convertirse en el mural holográfico más grande del mundo. | Foto: Carlos Mejía.

“Se trata de seis murales ensamblados para crear una experiencia holográfica”, indicó, al detallar que, de acuerdo con el ángulo desde el que se mire, se cuentan tres historias distintas.

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En su oportunidad, el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Adrián Rubalcava Suárez, resaltó que el mural holográfico tiene características tridimensionales, realizado con la aplicación de pintura en 750 metros cuadrados de superficie.

Se trata de un mural realizado con una técnica especial que permite a los espectadores ver distintas imágenes, de acuerdo con el ángulo desde donde se mire. | Foto: Carlos Mejía.

Destacó que con este mural, el Metro recibe su “primer regalo de aniversario”, pues este medio de transporte está próximo a cumplir 57 años.

“Este mural, sin duda, no solamente da un realce muy especial a esta estación. No solamente tiene un significado muy profundo, cultural, nacional e internacional, sino además hace de la estación Auditorio una obra de arte”, dijo.

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JACL/cr