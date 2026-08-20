El aumento en los precios de medicamentos y servicios de salud, sumado al bajo nivel de gasto público en dicha materia, está elevando la presión económica sobre millones de pacientes en México y provocando que una de cada cinco personas interrumpa sus tratamientos por motivos financieros, advirtieron especialistas durante el webinar “¿Qué es la inflación médica y cómo afecta a los pacientes?”, organizado por la asociación civil Soy Paciente.

El especialista en gestión y políticas de salud, Andrés Castañeda, indicó que desde 2018 los precios de los medicamentos han acumulado un incremento de 53.6 por ciento, mientras que en 2024 cada hogar mexicano destinó en promedio 6 mil 421 pesos a gastos relacionados con la salud, de los cuales 38.3 por ciento correspondió a la compra de medicinas.

“El impacto de la inflación médica puede comprometer incluso la continuidad de los tratamientos. Una de cada cinco personas interrumpe su tratamiento por algún problema económico”, advirtió.

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Castañeda explicó que la carga financiera no afecta solamente a quienes carecen de seguridad social. Inclusive entre los derechohabientes, 40 por ciento del gasto en salud de los afiliados al IMSS sale de su bolsillo, mientras que en el ISSSTE la proporción asciende a 52 por ciento.

México destina 2.6% del PIB al sector salud

Durante este encuentro, la directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Judith Méndez, señaló que el país destina apenas 2.6 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) al sector salud, muy por debajo del mínimo de 6 por ciento recomendado de forma internacional.

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“La brecha presupuestaria también se refleja en el gasto per cápita, pues México se encuentra por debajo de países como Colombia, Costa Rica y Argentina”, comparó.

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La especialista explicó que aspectos como la innovación tecnológica, los costos de investigación y el poder de mercado de la industria farmacéutica influyen en el encarecimiento de los servicios y medicamentos.

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Como ejemplo, mencionó el caso de la metformina de 250 miligramos con 30 tabletas, cuyo precio pasó de un rango de entre 30 y 150 pesos en 2018 a entre 45 y casi 400 pesos en 2024, lo que representa aumentos de entre 50 y 205 por ciento.

"Actos médicos son servicios"

Por su parte, Luis Fernando Hernández Lezama, presidente de Soy Paciente, sostuvo que el acceso a la salud enfrenta una presión económica creciente y recordó que la jurisprudencia mexicana establece que los actos médicos son servicios y no deben ser considerados actos mercantiles.

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Los especialistas advirtieron además que seis de cada diez personas que requieren atención médica terminan recurriendo a seúvicios privados, incluidos los consultorios adyacentes a farmacias, aun cuando cuentan con algún esquema de seguridad social.

Ante dicho panorama, recomendaron a los pacientes comparar precios, optar por medicamentos genéricos cuando sea posible, emplear mecanismos de queja ante desabastos o problemas de atención y recurrir a instancias como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) o al amparo cuando se vulnere su derecho a la salud.

También hicieron un llamado a fortalecer el financiamiento del sistema sanitario y a impulsar una mayor participación ciudadana en la discusión del presupuesto público destinado al sector.

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“Nos toca organizarnos, informarnos y exigir que se nos garantice la mejor atención posible”, concluyó Castañeda.

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dft