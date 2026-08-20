El nuevo reglamento para la operación de espacios y locales comerciales en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro está encaminado a “poner orden” al crecimiento del comercio dentro del sistema, así como a los propietarios de Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) que han caído en abusos, indicó su director general, Adrián Rubalcava.

“Este reglamento va encaminado a poner orden en el sistema; una de las plataformas y las estructuras que he planteado desde que llegué al Metro es empezar a ordenar absolutamente todo lo que tenemos en el sistema. Empezamos con temas administrativos, después iniciamos con los temas operativos y de mantenimiento que han ido mejorando, y un tema que quedaba suelto era justamente este crecimiento que tenemos de comercio dentro de todo el sistema, incluyendo los PATRS”, explicó.

Este miércoles el Metro publicó en la Gaceta Oficial el “Reglamento para la instalación, operación, verificación y seguridad de locales y/o espacios comerciales asignados y/o propiedad del Sistema de Transporte Colectivo”, el cual abroga el documento emitido en julio de 2020.

Con una superficie de 750 metros cuadrados, este jueves se develó “Apoteosis”, del artista mexicano Federico Kampf, en la estación Auditorio de la línea 7 del Metro. | Foto: Carlos Mejía.

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En entrevista posterior a la develación del mural holográfico más grande del mundo, el director del Metro afirmó que había “mucha incertidumbre” respecto a la documentación y certeza legal tanto para el usuario, para los propietarios del PATR, como para el mismo Metro, la cual incluso se veía reflejada en la recaudación para el Gobierno de la CDMX.

“Hoy en día visualizamos la constante que es el subarrendamiento de los PATRS a terceras personas, lo que hace que el costo del arrendamiento se incremente de manera exponencial, no dejándole ningún beneficio al sistema”, explicó. A la vez, advirtió duplicidad de documentación para ingresar más cilindros al sistema, causando la saturación del mismo.

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Afirmó que las nuevas reglas “no son estrictas”, pero que se buscará poner un orden con claridad, toda vez que gran parte de los propietarios de los PATRs han caído en abusos y excesos, por lo que se ha convertido en un negocio de particulares que no reflejan las políticas de la ciudad.

En este sentido, precisó que hay un excedente del 30% de cilindros que no están en el sistema, pero que no tienen documentación o que no corresponde con la línea donde están ubicados.

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JACL/cr