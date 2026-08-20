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Dos grupos de comerciantes de la Alameda Central bloquearon la circulación sobre Eje Central, avenida Hidalgo y la calle de Tacuba, ya que no están de acuerdo con los lineamientos de reordenamiento en el parque.
Desde las 13:00 horas, los vendedores colocaron carritos de comida y mercancía sobre estas arterias viales para impedir el paso, por lo que varios tráilers y autobuses quedaron atrapados sobre Eje Central.
De igual manera, se afectó parcialmente la operación del Metrobus Línea 4, del Trolebús Linea 1, así como del Centrobús.
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En el área ya hay personal de las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gobierno de la capital, quienes también mantienen un operativo en la prefiera de la Alameda, sobre todo en la calle peatonal de Ángela Peralta.
Los vendedores también bloquearon avenida Juárez de manera parcial, entre la calle López y Eje Central, donde comenzaron a instalar sus comercios.
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