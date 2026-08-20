“Este lugar es como un oasis de tranquilidad, muy bien que no haya tanto ambulantaje”, así describió Miguel Ángel a la Alameda Central durante el tercer día que no hay presencia de ambulantes, tras un acuerdo con autoridades y la vigilancia policial.

Este miércoles se cumplieron tres días de que la Alameda amaneció sin sombrillas, rejas con mercancía o mesas improvisadas en sus pasillos interiores, luego de los operativos de reordenamiento que impulsó desde el fin de semana la Subsecretaría de Programas de alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observaron a varias parejas acostadas sobre las áreas verdes, a otras sentadas en las bancas comiendo un bocadillo y a varios niños jugando con el agua de las fuentes.

El flujo peatonal fue constante sobre la calle de Ángela Peralta, el límite entre la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes, donde anteriormente habían puestos de los vendedores informales.

Marco, otro visitante, consideró una buena medida que los comerciantes ambulantes descansen los martes y miércoles, ya que “son muy insistentes para que les compres, sobre todo a los visitantes y extranjeros”.

En tanto, ayer, en un video que publicó en redes sociales, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, apuntó que seguirán los operativos en el área “hasta que los grupos (de comerciantes) entiendan que la Alameda es de todos”.

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Explicó que el acuerdo con los vendedores es que descansen martes y miércoles, mientras que el resto de la semana se podrán instalar pero en menor número, a lo que ocurría antes de los operativos cuando se desbordaban.

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