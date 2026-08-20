Grecia no suele ser un destino usual para los jugadores mexicanos. No obstante, cuando les ha tocado estar en el futbol helénico, no han desentonado.

La nueva oportunidad de poner en alto al balompié tricolor le llegó a Armando González, delantero de Chivas, que a sus 23 años fichó con el Olympiacos, uno de las instituciones griegas más importantes.

La Hormiga será el tercer mexicano que defiende a los rojiblancos. El primero fue Nery Castillo (2000-07), que junto a Rivaldo formó una delantera explosiva. El oriundo de San Luis Potosí, con sus goles y títulos, se convirtió en un emblema del equipo. Ya en declive de su carrera, también militó en el Aris Salónica (2010-12).

Posteriormente, Alan Pulido, luego de un año con el Levadiakos, tuvo un paso gris por el Olympiacos de 2015 a 2016; apenas marcó ocho goles y posteriormente regresó a México con el Guadalajara.

El caso más reciente de éxito es el de Orbelín Pineda, que con el AEK Atenas logró ser campeón y fue pilar del equipo que defendió hasta la temporada pasada. En ese mismo equipo estuvo, sin pena ni gloria, Rodolfo Pizarro (2023-24), que fue llevado por Matías Almeyda.

Otros jugadores como Antonio de Nigris (AE Larissa), Pedro Arce (Anagennisi Giannitsa, Kavala y Veria), Paolo Medina (Panaitolikós), Jordan Silva (Creta F.C.) y Jorge Sánchez (PAOK) son de los mexicanos que participaron en la Liga de Grecia.

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