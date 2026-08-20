Verónica Montes, la actriz recordada por dar vida a “La Duquesa” en la serie de Telemundo "El señor de los cielos", se prepara para llegar al altar con su prometido, el empresario Adrián Martínez.

La pareja compartió la noticia en una entrevista con Caras, donde habló sobre los detalles de la próxima boda y la vida que han construido juntos.

Montes y Martínez se conocieron en un restaurante de la Ciudad de México, poco después de que la actriz se mudara a la capital y dejara atrás Miami, donde ya había construido una trayectoria en las telenovelas.

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Después de varios años de relación, llegó la propuesta de matrimonio. La actriz reconoció que, aunque con el paso del tiempo podría pensarse que el romance ya no tiene espontaneidad, Adrián no deja de sorprenderla.

“No importa si llevan tres meses o diez años. Y él tuvo ese detalle y me dijo: ‘Te conozco desde hace años, pero hoy te estoy escogiendo otra vez’. Y eso me derritió”, declaró.

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Por su parte, Adrián señaló que con el paso de los años ambos aprendieron a trabajar como equipo y a acompañarse en la búsqueda de su felicidad.

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La actriz también presumió el anillo de compromiso que lleva en el dedo anular: una pieza con un diamante central de corte redondo, acompañado por pequeños diamantes alrededor de la banda, con un diseño clásico y elegante.

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Montes recordó que durante la propuesta vivió muchas emociones, ya que fue una verdadera sorpresa para ella.

Ahora, la pareja continúa con los preparativos de la boda y tiene como objetivo llegar al altar este mismo año.

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