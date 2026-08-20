El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Estados Unidos una denuncia contra el gobierno de México debido a lo que calificó como "ataques" a la libertad de expresión de periodistas, comunicadores, críticos y ciudadanos, la “persecución a opositores” y la "violación" de los derechos civiles y políticos de las y los mexicanos.

Moreno Cárdenas entregó en la sede de la ONU en Nueva York un escrito dirigido al secretario general Antonio Guterres “para poner en conocimiento de la comunidad internacional la grave situación que atraviesa México y las violaciones sistemáticas cometidas por el gobierno de Morena”.

A través de redes sociales, acusó al gobierno mexicano de incumplir compromisos internacionales establecidos en la Carta de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Palermo.

Denuncia del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, contra el gobierno de México, ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos. Foto: X @alitomorenoc

Lee también "Se fue Alejandro al gabacho"; Layda Sansores dedica corrido a Alito Moreno para burlarse de denuncias en EU

“Expuse cómo desde el Gobierno de México se integran y publican listas de críticos, periodistas, medios de comunicación, plataformas digitales y ciudadanos que se han vuelto incómodos por ejercer su libertad de expresión", detalló.

“Denuncié la censura y la persecución política a los opositores, los intentos por decidir qué información pueden recibir los mexicanos, la obligación de entregar datos biométricos para registrar líneas telefónicas, la crisis de desaparición forzada de personas y la consolidación de un régimen autoritario".

[Publicidad]

“También señalé la colusión de autoridades emanadas de Morena con los cárteles del crimen organizado, la captura de los órganos electorales, particularmente del INE, y la destrucción del sistema democrático y judicial del Estado mexicano”, agregó.

Denuncia del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, contra el gobierno de México, ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos. Foto: X @alitomorenoc

Lee también Sheinbaum: Alito y dirigencia del PRI, porros y frustrados; cada día tienen menos apoyo, afirma

Afirmó que México está enfrentando una concentración de poder que amenaza libertades, derechos e instituciones construidas durante décadas.

[Publicidad]

“Por eso estamos llevando esta denuncia ante la comunidad internacional. Desde el PRI vamos a dar la batalla dentro y fuera de México, ante todas las instancias que sean necesarias. No vamos a guardar silencio mientras quieren someter al país, aunque eso moleste, incomode o haga enfurecer al régimen”, advirtió.

Moreno Cárdenas sostuvo que el Partido Revolucionario Institucional siempre defenderá la democracia, los derechos y las libertades de todas y todos los mexicanos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

[Publicidad]

dft/bmc