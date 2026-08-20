La pantalla Motorola de 43 pulgadas con Google TV rompió la barrera de los precios al colocarse en tan solo $3,849.00 en Amazon México, posicionándose como una de las gangas más atractivas del mercado actual.
¿Por qué vale la pena comprar la pantalla Motorola Google de 43 pulgadas?
El modelo Motorola MOT43FLE11 reúne todo lo necesario para disfrutar de series, películas, eventos deportivos y videojuegos con una excelente calidad:
- Pantalla de 43” Full HD (1080p): Panel LED DLED que entrega colores vibrantes, alto contraste (HDR) y gran nitidez.
- Sistema operativo Google TV: Accede al instante a plataformas como Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video y HBO Max con una interfaz rápida e intuitiva.
- Control por voz con Google Assistant: Cambia de canal, busca tus series o consulta el clima directamente usando el micrófono del control remoto.
- Chromecast integrado y Bluetooth 5.0: Transmite contenido desde tu celular o tablet en segundos y conecta bocinas o audífonos inalámbricos sin cables estorbosos.
- Conectividad completa: Múltiples puertos HDMI y USB para conectar consolas de videojuegos, barras de sonido o memorias externas.
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