La pantalla Motorola de 43 pulgadas con Google TV rompió la barrera de los precios al colocarse en tan solo $3,849.00 en Amazon México, posicionándose como una de las gangas más atractivas del mercado actual.

¿Por qué vale la pena comprar la pantalla Motorola Google de 43 pulgadas?

El modelo Motorola MOT43FLE11 reúne todo lo necesario para disfrutar de series, películas, eventos deportivos y videojuegos con una excelente calidad: