El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, instaló la Comisión Especializada para la Atención de casos de Acoso y Hostigamiento Sexual, que se encargará de investigar este tipo de conductas en las áreas de trabajo de la alcaldía para garantizar que ninguna mujer u hombre sea víctima de estos delitos y puedan trabajar con tranquilidad y sin ninguna amenaza, miedo o terror.

“Queremos ser muy justos y mandar la señal correcta; no hay abusos ni de un lado ni de otro. Por eso el protocolo, por eso el equipo de trabajo, pero el mensaje muy claro para todos los colaboradores es que en Miguel Hidalgo no se va a permitir el acoso, porque fue de las primeras decisiones que tomamos; es más, mi primer mensaje público cuando llegué al gobierno en Miguel Hidalgo era esa primera convicción, de poner primero a las mujeres”, dijo.

El acoso y hostigamiento sexual lo sufren principalmente las mujeres. De acuerdo con datos del Inegi, el 70.1% de las mujeres de 15 años y más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, siendo la violencia sexual la más recurrente con un 49.7%.

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En ese sentido, el alcalde llamó a las y los colaboradores a evitar cualquier situación de esta índole e instó a los integrantes de esta Comisión a resolver con imparcialidad cualquier caso que se presente.

“Que esto se vuelva acción todos los días, para que ninguna colaboradora viva con miedo o terror del hostigamiento de un colaborador o de un jefe, que puedan venir a trabajar en paz”, añadió.

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Advirtió que habrá cero tolerancia a estas conductas y se dará cumplimiento a la ley.

“Que lo sepan todos los colaboradores, que lo sepan todos los hombres de la alcaldía, tienen que respetar a las mujeres y que los actos de acoso, de hostigamiento van a tener consecuencias; y que bueno que se haga de forma colegiada para que se exhiban públicamente y no haya concesión, que atiendan también públicamente las sanciones que se tienen que llevar a cabo y la revisión de cada uno de los casos”, precisó.

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JACL/cr