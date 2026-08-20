Metrópoli | 20-08-26 | 13:54 |

Un hombre en situación prioritaria fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de una barranca, en la colonia Lomas de Tarango, .

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al punto ubicado en el cruce de las calles 5 de Mayo y Lomas del Convento, donde encontraron el cuerpo sin signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, se trataba de una persona vulnerable, cuyo cadáver presentaba signos de putrefacción.

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Los uniformados acordonaron la zona y dieron aviso al agente del Ministerio Público, quien inició las investigaciones correspondientes.

Personal de servicios periciales fue solicitado para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias necesarias para determinar las causas y el tiempo aproximado del fallecimiento.

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