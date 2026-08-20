Un hombre en situación prioritaria fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de una barranca, en la colonia Lomas de Tarango, alcaldía Álvaro Obregón.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al punto ubicado en el cruce de las calles 5 de Mayo y Lomas del Convento, donde encontraron el cuerpo sin signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, se trataba de una persona vulnerable, cuyo cadáver presentaba signos de putrefacción.

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Los uniformados acordonaron la zona y dieron aviso al agente del Ministerio Público, quien inició las investigaciones correspondientes.

Personal de servicios periciales fue solicitado para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias necesarias para determinar las causas y el tiempo aproximado del fallecimiento.

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