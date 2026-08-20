Si estás buscando dar el salto a la tecnología tipo flip con un diseño sofisticado, funciones de inteligencia artificial y una pantalla externa súper funcional, la oportunidad perfecta está en Amazon México.
El Motorola RAZR 60 recibe un atractivo descuento de hasta el 36%, recortando más de $6,000.00 sobre su precio lista.
¿Por qué vale la pena comprar el Motorola RAZR 60?
El Motorola RAZR 60 destaca por redefinir la experiencia de los smartphones compactos sin comprometer potencia ni almacenamiento. Entre sus principales atractivos se encuentran:
- Pantalla externa inteligente de 3.6 pulgadas: Responde mensajes, revisa tus notificaciones o toma selfies de alta calidad sin necesidad de abrir el teléfono. Está protegida con Corning Gorilla Glass Victus para evitar rayones.
- Potencia y almacenamiento de sobra: Cuenta con 12 GB de memoria RAM y un amplio espacio interno de 512 GB, ideal para guardar miles de fotos, videos en alta definición y ejecutar cualquier aplicación con fluidez.
- Cámaras optimizadas con Moto AI: Incorpora un sensor principal de 50 MP asistido por inteligencia artificial para fotos nítidas, además de modos creativos únicos como Photo Booth y grabación estilo videocámara.
- Diseño resistente y duradero: Su bisagra reforzada con titanio ofrece mayor durabilidad al abrir y cerrar el dispositivo día con día.
Además, la plataforma ofrece opciones de financiamiento a meses sin intereses con tarjetas participantes, así como envío totalmente gratis y entregas prioritarias para miembros de Amazon Prime.
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