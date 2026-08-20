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Cuernavaca, Mor. - De cara al próximo proceso electoral de 2027, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, llamó a los partidos políticos a revisar y vigilar a sus candidatos para evitar que postulen a personas con antecedentes delictivos o posibles vínculos con grupos de la delincuencia organizada.
Desde el Palacio de Gobierno de Morelos, Maldonado Ceballos, señaló que las dirigencias partidistas deben asumir la responsabilidad de garantizar que quienes busquen representar a Morelos, sus municipios o distritos, cuenten con una trayectoria limpia y actúen con congruencia como servidores públicos.
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“No postular a candidatos que pudieran tener algún antecedente delictivo o alguna relación con algún grupo criminal”, pidió Maldonado Ceballos.
Además, consideró que desde los propios partidos deben generarse las mejores condiciones para el estado y subrayó que la responsabilidad no corresponde únicamente a las autoridades, sino también a las instituciones políticas y a quienes participan en ellas rumbo a la elección de 2027.
En los comicios venideros los morelenses elegirán 36 presidentes municipales y 20 diputados locales, ocho de ellos de representación proporcional.
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