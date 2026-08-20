La creadora de contenido y modelo mexicana Dariana Michelle González, denunció a través de redes haber sido víctima de violencia y agresión por parte de su expareja, el rapero Alan Alejandro Maldonado, mejor conocido como Dharius o DHA.

De acuerdo con el testimonio de la creadora de 26 años, luego de mantener una relación sentimental con el exintegrante de la agrupación Cartel de Santa por cuatro meses, Dariana decidió presentar una denuncia formal por violencia doméstica.

La influencer señaló que puso fin a la relación con el músico regiomontano de 41 años de manera definitiva, ya que sentía que su vida corría peligro. "Ahora tengo mucho el temor de estar aquí platicándoles", mencionó en un video en redes.

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Dharius, rapero y exintegrante del Cartel de Santa. Foto: YouTube

Dhariana denuncia presunta agresión de Dharius

La creadora de contenido reveló que actualmente atraviesa un proceso legal, tras señalar al rapero por presunta violencia física. La joven relató que ha salido a pronunciarse en redes con el objetivo de que otras mujeres se atrevan a actuar.

González afirmó que busca servir de ejemplo para aquellas mujeres que viven en un entorno violento y no han logrado denunciar estos delitos. "No se queden calladas. Quiero alzar la voz y quiero que se haga justicia sobre este tema", instó.

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La modelo solicitó la intervención de las autoridades y la implementación de medidas de protección de salvaguarden su integridad, afirmando que teme por su seguridad y la de sus seres queridos o personas cercanas a ella.

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La influencer, que cuenta con más de 257 mil seguidores en Instagram, explicó que no es correcto normalizar cualquier tipo de comportamientos violentos por pensar que es amor. "Tengo miedo de lo que pueda hacerme", comentó.

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"No es normal que tu pareja te humille, no es normal que tu pareja te revise el celular sin tu consentimiento, no es normal que tu pareja no te deje salir o ver a tu familia, no tener amigos", declaró en la grabación de redes.

Luego de que esta denuncia saliera a la luz, Laura, también conocida en redes como "Santa Grifa" y expareja de Dharius, compartió su testimonio, donde reveló que el rapero tenía presuntos problemas con las sustancias.

Además, señaló al rapero de presentar conductas posesivas y celos enfermizos a lo largo de la relación. "Yo he estado amenazada por él, por gente que es amiga de él. Tuve miedo, pero me levanté y hoy sí es tiempo de alzar la voz", dijo.

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Hasta el momento, el rapero no se ha pronunciado al respecto. Por su parte, autoridades de la Fiscalía General del Justicia de Nuevo León mantiene activa la investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

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