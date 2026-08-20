A casi más de tres décadas, el popular personaje apodado como "cabeza de balón" podría estar de regreso con una nueva serie de Hey Arnold, según lo revelado por Joe Purdy, guionista principal de la exitosa caricatura de Nickelodeon.

De acuerdo con lo revelado con Purdy durante la MultiCon 2026, ya se han mantenido conversaciones con personal de Paramount+ sobre la posibilidad de lanzar una nueva versión de este clásico de la televisión de la década de 1990.

"Absolutamente. Sí, sí, sí", señaló en entrevista con el medio The Direct, donde Purdy reconoció que los cambios constantes dentro del negocio siguen representando un obstáculo desde la adquisición de la compañía por Skydance Media.

Lee también: Tiktoker revela que Olivia Rodrigo aportó dinero para sus gastos escolares; habría dado 5 mil dólares

Foto: Canva

¿Qué se vería en una nueva entrega de Hey Arnold?

Purdy aseguró que cualquier historia futura en una nueva serie mantendría a Arnold, Gerald, Helga solo "uno o dos años mayores". Asimismo, planteó la posibilidad de actualizar la ambientación del programa, siguiendo las tendencias actuales.

Para ello se añadiría algo de tecnología. "Tenemos muchísimas ideas e historias, así que estamos más o menos listos. Pero no creo que sea un cambio abrupto", señaló en referencia a las peticiones de algunos seguidores en redes para ver más del crecimiento de los personajes en una etapa adulta.

[Publicidad]

Por su parte, el creador Craig Bartlett señaló que para una nueva trama argumentativa se agregarían problemáticas y situaciones que marquen el cambio de época, siendo una de ellas la gentrificación del vecindario en Brooklyn.

Lee también: Rivers se confiesa en concierto de Rosalía en Arena Monterrey; "Pasé varios años sin confiar en nadie", dice

El creador de la serie original habló sobre los posibles cambios en una nueva serie. Foto: IMDb

También enfatizó en el cambio de la tecnología y en las nuevas oportunidades narrativas para explorar en una versión moderna del programa. "Probablemente seguiríamos sin ser políticos... Había que tener cuidado de no ser demasiado actuales, ese es el punto principal", mencionó.

[Publicidad]

De acuerdo con Barlett, en la actualidad los personajes contarían con un teléfono inteligente, abordando el tema de cómo la capacidad de atención de los niños se ve afectada por un dispositivo móvil.

También te interesará:

¿Dónde y cómo ver la 'Luna de Sangre' en México?; horarios y recomendaciones para el eclipse lunar

[Publicidad]

Descuentos del INAPAM por el Día del Abuelo; conoce los negocios que ofrecen promociones a adultos mayores

Binance: la computación cuántica no amenaza al mundo cripto hoy, pero la industria ya se prepara

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

mndsm